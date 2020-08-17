Жителей Свободного просят помочь с обновлением городского парка

В Свободном парк пользуется популярностью у жителей и гостей, при этом часть объектов нуждается в ремонте. Перед тем, как приступить к реконструкции, нужно разработать единую концепцию обновления парка. Им занимается Амурский областной Центр развития территорий совместно с администраций Свободного.



Опрос – только первый этап. Вся дальнейшая работа будет идти с учетом пожеланий горожан. На основе их ответов разработают техническое задание, которое передадут архитекторам.