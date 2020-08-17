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17августа
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сегодня, 14:38 3

Жителей Свободного просят помочь с обновлением городского парка

Жителей Свободного просят помочь с обновлением городского парка
Фото: Амурский ЦРТ

Жителям Свободного предлагают поучаствовать в развитии городского парка, который находится на улице Ленина. Для этого нужно пройти онлайн-опрос по ссылке.

В Свободном парк пользуется популярностью у жителей и гостей, при этом часть объектов нуждается в ремонте. Перед тем, как приступить к реконструкции, нужно разработать единую концепцию обновления парка. Им занимается Амурский областной Центр развития территорий совместно с администраций Свободного.

Опрос – только первый этап. Вся дальнейшая работа будет идти с учетом пожеланий горожан. На основе их ответов разработают техническое задание, которое передадут архитекторам.

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#строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    37 минут назад

    СМСками будут деньги собирать

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    18 минут назад

    Давно пора.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    18 минут назад

    Разработка техзадания на основе "хотелок народо-населения"?

    Ето што то новинькае)

    А, собственно нахрен тогда этот ЦРТ нужен, если у каждого спрашивать, чего им хочется?

    Хотя... о чём это я? Тут уже каждый чё хочет - то и творит, кто красит в чёрный, кто комиксы рисует и картинки в разработку впихивает ....

    что в городе, что в области абсолютно нет концепций развития городов. нет ни архитекторов ни советников.

    дезигнеры всё таки одержали верх над инженерами. и это радует.

    тем ценнее наша профессия становится)))

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