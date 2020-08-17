В Приамурье собрали 126 тонн ранних зерновых

В регионе продолжается уборочная страда. Сейчас аграрный сектор сконцентрирован на урожае ранних зерновых культур. Обмолотили овса, пшеницы и ячменя на 26 % от общей площади посева.

Министерство сельского хозяйство представило промежуточные данные. К сегодняшнему дню убрано почти 38 тысяч гектаров ячменя, 12 тысяч тонн пшеницы и чуть больше трёх тысяч тонн овса.



Лучшую урожайность фиксируют в Константиновском, Тамбовском, Ивановском, Михайловском и Серышевском районах.



Всего под зерновые в этом году отвели двести семнадцать тысяч гектаров земли. Это на одиннадцать тысяч меньше, чем в прошлом году. Кроме овса, ячменя и пшеницы — посеяли гречиху и кукурузу.



Валовой сбор этого года, по мнению специалистов, должен составить 408 тысяч тонн.



В уборку вовлечено более 1600 комбайнов, а темпы подготовки техники выше уровня прошлого года.