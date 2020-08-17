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17августа
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сегодня, 14:14 2

В Приамурье собрали 126 тонн ранних зерновых

В Приамурье собрали 126 тонн ранних зерновых
Фото: pixabay.com

В регионе продолжается уборочная страда. Сейчас аграрный сектор сконцентрирован на урожае ранних зерновых культур. Обмолотили овса, пшеницы и ячменя на 26 % от общей площади посева.

Министерство сельского хозяйство представило промежуточные данные. К сегодняшнему дню убрано почти 38 тысяч гектаров ячменя, 12 тысяч тонн пшеницы и чуть больше трёх тысяч тонн овса.

Лучшую урожайность фиксируют в Константиновском, Тамбовском, Ивановском, Михайловском и Серышевском районах.

Всего под зерновые в этом году отвели двести семнадцать тысяч гектаров земли. Это на одиннадцать тысяч меньше, чем в прошлом году. Кроме овса, ячменя и пшеницы — посеяли гречиху и кукурузу.

Валовой сбор этого года, по мнению специалистов, должен составить 408 тысяч тонн.

В уборку вовлечено более 1600 комбайнов, а темпы подготовки техники выше уровня прошлого года.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    40 минут назад

    да было уже

  • Play-in

    Play-in
    11 минут назад

    Может 126 килограмм? Курам на смех собрали, да и хватит

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