Благовещенские краеведы предложили дать имена мостам на Бурхановке

Участники краеведческого проекта «Школа народного экскурсовода» пересчитали мосты на Бурхановке. Всего их, если верить картам, — шестнадцать. Экскурсию по городской реке провела известный благовещенский краевед и журналист Валентина Кобзарь.

Увлекательное и немного опасное приключение началось на перекрёстке улиц Горького и Лазо – почти у самого устья Бурхановки. Раньше здесь располагалось девять паровых мельниц, склады и заводы.

— Этот район назывался Призейский. Предприниматель Чепурин построил в этой промзоне ряд домов для своих рабочих. Он был прогрессивным и сократил на своём предприятии рабочий день с 12 часов до восьми. Ещё лучшим рабочим он платил 10 рублей в месяц. По тем временам столько же получал главврач городской больницы, — рассказала экскурсовод.

Город тогда располагался в пределах четырёх улиц от Амура. Последней была нынешняя Горького, раньше она была Иркутской. А поперёк Благовещенска проходило 22 улицы. За Бурхановкой появился пригород или слобода. Всего было две слободы: на запад от 50-летия Октября — Забурхановская, а на восток — Горбылёвка. Особенностью пригорода было то, что длина квартала там, в отличие от города, была в два раза короче. Если в городе квартал был 200 метров, то в слободе — 100.

— В городе тогда жили влиятельные люди, из них состояла дума. Они построили городскую электростанцию и в первую очередь осветили город, а потом уже Бурхановку. То же самое произошло с водопроводом. В 1910 году собирались запустить трамваи. И люди столкнулись с проблемой недостатка мостов через реку, — рассказала Валентина Кобзарь.

Второй мост от Зеи, откуда началась экскурсия, построили между 1910 и 1912 годом. Рядом с ним растёт лесная герань. «Герань» в переводе означает — журавль. Это связано с тем, что плоды этого растения похожи на мордочку журавля. Тут обитает множество редких красных стрекоз. Они полезны тем, что избавляют горожан от мошек и комаров.

— Паровые мельницы в те годы работали на дровах и угле. Топливо благовещенцы сплавляли по Бурхановке на пароходах. Тогда из Манчжурии привозили зерно, которое не облагалось налогами. Благодаря этому область стала третьей в России по производству муки различных сортов, — пояснила краевед.

Самое мелкое русло реки – в районе улицы Пушкина. Здесь река очень чистая и проходит несколько естественных порогов. Вверх по течению Бурхановка проходит около ДальГАУ, рядом с рощей — Студенческой. Её высадили студенты в конце прошлого века. В этом районе, кстати, было много православных церквей: «Всех скорбящих Радость», церковь Михаила Архангела и так и недостроенный кафедральный собор. В окрестностях реки растет трава тимофеевка, она похожа на зелёные колоски. Ещё тут много лебеды.

— Часто лебеду путают с марью: у лебеды коробочки закрытые, а у мари — открытые. С первой травой варят щи, а вот вторая — несъедобная. Также здесь растут санитары леса — полынь и боярышник, последний полезен для сердца. Оказывается, повсеместно распространённую черёмуху и вишню нельзя закатывать в банки с косточками. В них — синильная кислота, которая в большом количестве вредна. А ещё существует не только привычная нам чёрная черёмуха, но и необычная — красная. Она произрастает в других регионах России, — рассказала участница экскурсии Ольга.

На Театральной — самый красивый мост. Кованые перила с причудливым узором и «шишки» на ручках. Здесь растут рогоз, который в народе путают с камышом, и вредное дерево — ясеневидный клён. Его споры вызывают аллергию у людей и убивают растения вокруг. В этом месте реки экскурсия наткнулась на семейство диких уток из семи пернатых. Также тут живёт ондатра или мускусная крыса. Неизвестный художник даже запечатлел ондатру на мосту по улице Кузнечной.

— Флора Бурхановки богата мокрецом или звездчаткой — это трава со звездовидными цветами. Она очень полезна, её едят в салатах и кормят кур. Однако она понижает давление. Ещё тут произрастает спорыш или птичий горец, — рассказала травница.

Дома с четырёхскатными крышами считают самыми первыми в Благовещенске. С Бурхановки на улице Шимановского видно старинное здание управления ветеринарии, сейчас тут НИИ ветеринарии. Раньше профессия ветеринара была очень популярной и высокооплачиваемой.

— В 1968 году было сильное наводнение. Когда вода сошла, мы на берегу рыбу руками ловили, — поделилась жительница Благовещенска.

Дальше стоит здание с огромными окнами. Экскурсовод предполагает, что это была амбулатория, так как для неё было необходимо много света. Раньше, если крыльцо у дома выходило на тротуар, то владелец должен был заплатить за каждый аршин крыльца. Если это было коммерческое здание, например, ресторан, то плата составляла 10 рублей, а если школа или больница — 1 рубль.

— Я недавно была в Игнашине. Напротив него стоит китайский уезд Мохэ — «Северный полюс» Китая. Хитрые китайские экскурсоводы даже обещают своим туристам показать «северное сияние». Конечно же, никакого сияния там нет, — смеётся Валентина Кобзарь.

На улице Шевченко речка прячется под землю и выныривает только на Ломоносова. Трубу сделали ещё до революции. Говорят, что в длину она около полутора километров.

Уже после экскурсии краеведы-энтузиасты выдвинули идею: дать имена мостам через Бурхановку. Например, мост в районе ДальГАУ назвать Студенческим, а ведущий к единственной в городе дореволюционной церкви — Церковным. По мнению Валентины Кобзарь, если у мостов появятся имена и истории, то это привлечёт туристов. Да и самому Благовещенску не хватает красивых историй и легенд.