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Благовещенские краеведы предложили дать имена мостам на Бурхановке

Благовещенские краеведы предложили дать имена мостам на Бурхановке

Участники краеведческого проекта «Школа народного экскурсовода» пересчитали мосты на Бурхановке. Всего их, если верить картам, — шестнадцать. Экскурсию по городской реке провела известный благовещенский краевед и журналист Валентина Кобзарь.

Увлекательное и немного опасное приключение началось на перекрёстке улиц Горького и Лазо – почти у самого устья Бурхановки. Раньше здесь располагалось девять паровых мельниц, склады и заводы.

— Этот район назывался Призейский. Предприниматель Чепурин построил в этой промзоне ряд домов для своих рабочих. Он был прогрессивным и сократил на своём предприятии рабочий день с 12 часов до восьми. Ещё лучшим рабочим он платил 10 рублей в месяц. По тем временам столько же получал главврач городской больницы, — рассказала экскурсовод.

Город тогда располагался в пределах четырёх улиц от Амура. Последней была нынешняя Горького, раньше она была Иркутской. А поперёк Благовещенска проходило 22 улицы. За Бурхановкой появился пригород или слобода. Всего было две слободы: на запад от 50-летия Октября — Забурхановская, а на восток — Горбылёвка. Особенностью пригорода было то, что длина квартала там, в отличие от города, была в два раза короче. Если в городе квартал был 200 метров, то в слободе — 100.

— В городе тогда жили влиятельные люди, из них состояла дума. Они построили городскую электростанцию и в первую очередь осветили город, а потом уже Бурхановку. То же самое произошло с водопроводом. В 1910 году собирались запустить трамваи. И люди столкнулись с проблемой недостатка мостов через реку, — рассказала Валентина Кобзарь.

Второй мост от Зеи, откуда началась экскурсия, построили между 1910 и 1912 годом. Рядом с ним растёт лесная герань. «Герань» в переводе означает — журавль. Это связано с тем, что плоды этого растения похожи на мордочку журавля. Тут обитает множество редких красных стрекоз. Они полезны тем, что избавляют горожан от мошек и комаров.

— Паровые мельницы в те годы работали на дровах и угле. Топливо благовещенцы сплавляли по Бурхановке на пароходах. Тогда из Манчжурии привозили зерно, которое не облагалось налогами. Благодаря этому область стала третьей в России по производству муки различных сортов, — пояснила краевед.

Самое мелкое русло реки – в районе улицы Пушкина. Здесь река очень чистая и проходит несколько естественных порогов. Вверх по течению Бурхановка проходит около ДальГАУ, рядом с рощей — Студенческой. Её высадили студенты в конце прошлого века. В этом районе, кстати, было много православных церквей: «Всех скорбящих Радость», церковь Михаила Архангела и так и недостроенный кафедральный собор. В окрестностях реки растет трава тимофеевка, она похожа на зелёные колоски. Ещё тут много лебеды.

— Часто лебеду путают с марью: у лебеды коробочки закрытые, а у мари — открытые. С первой травой варят щи, а вот вторая — несъедобная. Также здесь растут санитары леса — полынь и боярышник, последний полезен для сердца. Оказывается, повсеместно распространённую черёмуху и вишню нельзя закатывать в банки с косточками. В них — синильная кислота, которая в большом количестве вредна. А ещё существует не только привычная нам чёрная черёмуха, но и необычная — красная. Она произрастает в других регионах России, — рассказала участница экскурсии Ольга.

На Театральной — самый красивый мост. Кованые перила с причудливым узором и «шишки» на ручках. Здесь растут рогоз, который в народе путают с камышом, и вредное дерево — ясеневидный клён. Его споры вызывают аллергию у людей и убивают растения вокруг. В этом месте реки экскурсия наткнулась на семейство диких уток из семи пернатых. Также тут живёт ондатра или мускусная крыса. Неизвестный художник даже запечатлел ондатру на мосту по улице Кузнечной.

— Флора Бурхановки богата мокрецом или звездчаткой — это трава со звездовидными цветами. Она очень полезна, её едят в салатах и кормят кур. Однако она понижает давление. Ещё тут произрастает спорыш или птичий горец, — рассказала травница.

Дома с четырёхскатными крышами считают самыми первыми в Благовещенске. С Бурхановки на улице Шимановского видно старинное здание управления ветеринарии, сейчас тут НИИ ветеринарии. Раньше профессия ветеринара была очень популярной и высокооплачиваемой.

— В 1968 году было сильное наводнение. Когда вода сошла, мы на берегу рыбу руками ловили, — поделилась жительница Благовещенска.

Дальше стоит здание с огромными окнами. Экскурсовод предполагает, что это была амбулатория, так как для неё было необходимо много света. Раньше, если крыльцо у дома выходило на тротуар, то владелец должен был заплатить за каждый аршин крыльца. Если это было коммерческое здание, например, ресторан, то плата составляла 10 рублей, а если школа или больница — 1 рубль.

— Я недавно была в Игнашине. Напротив него стоит китайский уезд Мохэ — «Северный полюс» Китая. Хитрые китайские экскурсоводы даже обещают своим туристам показать «северное сияние». Конечно же, никакого сияния там нет, — смеётся Валентина Кобзарь.

На улице Шевченко речка прячется под землю и выныривает только на Ломоносова. Трубу сделали ещё до революции. Говорят, что в длину она около полутора километров.

Уже после экскурсии краеведы-энтузиасты выдвинули идею: дать имена мостам через Бурхановку. Например, мост в районе ДальГАУ назвать Студенческим, а ведущий к единственной в городе дореволюционной церкви — Церковным. По мнению Валентины Кобзарь, если у мостов появятся имена и истории, то это привлечёт туристов. Да и самому Благовещенску не хватает красивых историй и легенд.

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#история #культура

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Комментарии
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  • google_Александр Невский

    google_Александр Невский
    43 минуты назад

    Какой бред! Параходами по Бурхановке, трубу от Шевченко в 80х прокладывали, а не до революции, кто выдумывают эти статьи

  • ЕленаР

    ЕленаР
    10 минут назад

    Большая помойка - название всем мостам.

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