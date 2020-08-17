Амурский краеведческий музей представит несколько выставок к 75-летию окончания Второй мировой войны



Сотрудники Амурского областного краеведческого музея готовят к открытию цикл выставок. Их посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Так с 13 августа в одном из залов начали монтаж выставки «Полководцы Победы», сообщает областное министерство культуры. Её привезли из Музея Победы. Экспозиция рассказывает о становлении полководческого таланта одиннадцати выдающихся советских военачальников.



Вместе с фото и историческими справками экспонируют и уникальные предметы из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Например, личные вещи советских маршалов. Так посетители выставки увидят дорожный саквояж Родиона Малиновского, лупу Александра Василевского, английский патефон Кирилла Мерецкова, а также подлинное японское и советское военное обмундирование образца 1930 - 1940-х годов.



Для приема и передачи музейных экспонатов куратор выставки Валентина Лазарева лично выезжала в командировку в Москву.



Получить разрешение Министерства культуры Российской Федерации на перевозку предметов стоило больших трудов, ведь все они подлинные и представляют собой исключительную историческую ценность, рассказали сотрудники музея.