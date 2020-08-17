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17августа
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сегодня, 12:55 0

На средства программы инициативного бюджетирования благоустраивают Мазаново

Жители села Мазаново ни первый год участвуют в программе поддержки местных инициатив. Она организована минфином области и доступна для реализации населённым пунктам Приамурья. Использовать почти миллион рублей активисты смогут на обустройство села.
В этом году в планах огородить территорию возле Дома культура и памятника, а ещё построить площадку для катания на роликах. А в 2019 в Мазаново огородили кладбище, обустроили и привели в порядок братскую могилу расстрелянных партизан. По словам самих жителей, в этой программе они поучаствуют и в следующем году, чтобы отремонтировать крышу дома культуры.

Интересно, что каждый из заявленных в минфин проектов сможет получить до 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета. На эти цели Правительство предусмотрело 165 миллионов рублей.

По сравнению с прошлым годом программа стала более доступна. Во-первых, в ней смогут принять участие не только сельские, но и городские поселения: Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша. Во-вторых, в конкурсном отборе от одного муниципалитета теперь можно представлять более 1 заявки. В-третьих, вклад местных жителей на реализацию задуманного проекта снизился с 3% до 1%.

В 2019 году в Амурской области реализовали 82 проекта. Из бюджета Приамурья на эти цели выделили 82 миллиона рублей, местные жители собирали 3% от стоимости проекта и муниципалитет выделял 5% от размера областной субсидии.

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