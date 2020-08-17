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сегодня, 12:14 5

Сегодня в Благовещенске Михаил Мишустин осмотрит трансграничный мост через Амур

Сегодня в Благовещенске Михаил Мишустин осмотрит трансграничный мост через Амур
Фото: kremlin.ru

В понедельник, 17 августа, во второй половине дня в Благовещенске ожидают прибытия Михаила Мишустина. По информации источника Амур.инфо, премьер проведёт выездное совещание на трансграничном мосту через Амур. Основные мероприятия и встречи состоятся во вторник, 18 августа.

Напомним, Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.

Председатель кабмина проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.

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#Дальний Восток #российская власть #визит Мишустина на ДВ

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Комментарии
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  • dikan

    dikan
    1 час назад

    Ну так на границе между Благовещенском и районом. Так что трансграничный

  • ВиталийН

    ВиталийН
    50 минут назад

    Мост можно познать динамическими испытаниями. Задавая вибрацию и изучая отклик (по частоте, амплитуде). Человека изучает терапеат, кардиолог, гастролог, невролог и т.д. А мост изучают бригадир, мастер, прораб и пред-сов-мин.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    50 минут назад

    Никто не сказал как попасть на " проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»".

    Своих засидевшихся консультантов нагоните? Молодцы.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    25 минут назад

    Че на него смотреть / или диплом инженера мает / запускать надо

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    8 минут назад

    Криптоаналитик 39 минут назад

    Никто не сказал как попасть на " проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»". Раз вам речь не выдали, значит не попадёте на встречу.

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