Сегодня в Благовещенске Михаил Мишустин осмотрит трансграничный мост через Амур

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В понедельник, 17 августа, во второй половине дня в Благовещенске ожидают прибытия Михаила Мишустина. По информации источника Амур.инфо, премьер проведёт выездное совещание на трансграничном мосту через Амур. Основные мероприятия и встречи состоятся во вторник, 18 августа.

Напомним, Благовещенск станет последней точкой в маршруте Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. В амурской столице премьер проведёт несколько важных встреч, в том числе и с жителями города.

Председатель кабмина проведёт в городе встречу с гражданами по вопросам реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», осмотрит ключевые инфраструктурные и энергетические объекты, пообщается с их сотрудниками, проведёт встречу с Василием Орловым и примет участие в церемонии запуска строительства нового предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Российской Федерации.