Сковородинские школьники прошли в финал конкурса лидеров

В Приамурье состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Он рассчитан на школьников-активистов и руководителей детских и молодёжных объединений. Победу в нём одержали четыре ученика и один учитель из Сковородинского района. Победители представят область на федеральном уровне.

В номинации «Лидер детского движения 14-15 лет» отличилась Кристина Силаева из посёлка Ерофей Павлович. Там же, но в возрастной категории 16-17 лет – Екатерина Пинигина из Ерофея, а также Сергей Мельник и Евгения Курочкина из посёлка Уруша.



Прошёл на федеральный уровень и педагог. Александра Янышевская из Ерофея Павловича представит Амурскую область в номинации «Руководитель детского/молодёжного объединения 24-30 лет».



Конкурсанты представили презентацию о себе и своем вкладе в деятельность общественного объединения. Кроме того, нужно было прикрепить ссылку из социальной сети, где они разместили видеоролик-рассуждение по одной из предложенных тем.