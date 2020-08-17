Убийство на Бурхановке: возбуждено уголовное дело

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Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 16 августа за гаражами в районе перекрёстка улиц Шимановского и Красноармейской.



Следственные органы совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства преступления.