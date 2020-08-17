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сегодня, 11:50 1

Убийство на Бурхановке: возбуждено уголовное дело

Убийство на Бурхановке: возбуждено уголовное дело
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, чей труп был найден вчера. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области, погибший, предположительно, был лицом без определенного места жительства

Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 16 августа за гаражами в районе перекрёстка улиц Шимановского и Красноармейской.

Следственные органы совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства преступления.

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#культура #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    Повторюсь:

    За этими как раз гаражами таксисты со всего города устроили отхожее место. На три гаража далее этим летом обосновались бомжи: купаются и стираются в Бурхановке, на крышах тряпье свое сушат.

    Недавно новый незаконный гараж влепили, он как раз на фото попал. На сообщение о свежеустановленном незаконном гараже дали ответ-отписку: "судя по фото, установлен на придомовой территории" - вот и все разбирательство ))))

    За этими гаражами и убить могут, и изнасиловать, и скинуть все, что пожелается... Центр города, угу.

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