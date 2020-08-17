Убийство на Бурхановке: возбуждено уголовное дело
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, чей труп был найден вчера. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области, погибший, предположительно, был лицом без определенного места жительства
Напомним, тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 16 августа за гаражами в районе перекрёстка улиц Шимановского и Красноармейской.
Следственные органы совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства преступления.
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