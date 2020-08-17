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сегодня, 11:43 0

В Белогорске горели продовольственные склады

В Белогорске горели продовольственные склады
Фото: https://www.instagram.com/p/CD93VI3llhj/?utm_source=ig_web_copy_link

В понедельник, 17 августа, в Белогорске на улице Денисенко пожарные тушили склады с продуктами питания. Сообщение о возгорании поступило около 6 утра.

Через семь минут на место происшествия прибыли спасатели: семь человек и две единицы техники. Через 12 минут пожар потушили. К счастью, ни хранимое на складе имущество, ни рядом стоящие здания не пострадали. Огонь повредил только чердак на площади 30 квадратных метров.

Причину и обстоятельства пожара установят специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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