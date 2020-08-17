Штраф до 50 тысяч рублей будет грозить шумным соседям

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Депутаты Госдумы подготовили «закон о соседском праве»: нарушителям тишины будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В интервью «Парламентской газете» он заявил, что члены нижней палаты парламента рассмотрят инициативу на осенней сессии. Автор проекта уточнил, что детский плач или шум воды в ночное время не станет поводом для штрафов.

Напомним, в рамках существующего законодательства шуметь в квартирах запрещено с 23 часов до 7 часов утра. В Амурской области также запрет на шум действует с 13 до 15 часов.