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сегодня, 11:22 0

На Дальний Восток доставили стол для космодрома Восточный

На Дальний Восток доставили стол для космодрома Восточный

В порт Советская Гавань доставили пусковой стол под ракету-носитель «Ангара-А5» для космодрома Восточный. Конструкция массой более 2 000 тонн прибыла в регион по Северному морскому пути из Северодвинска.

В Амурскую область сооружение доставят по рекам Амур и Зея. Как сообщает пресс-служба ЦЭНКИ, конструкция прибудет на космодром с опережением графика в конце августа.

– Разгрузка многотонного пускового стола на космодроме Восточный будет осуществлена в первых числах сентября. А его монтаж, согласно графику, запланирован уже в ноябре, – сообщает генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Напомним, что судно с пусковым столом отправилось на космодром Восточный 17 июля. Первые части пускового стола прибыли на Восточный в начале июля.

Первый запуск «Ангары-А5» с Восточного намечен на 2023 год.

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#космодром #строительство #технологии

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