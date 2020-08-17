В Зее начали обустраивать сквер Памяти. Парковую зону посвятят жителям Зеи, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Проектом занимаются энтузиасты из «Боевого братства».

К сегодняшнему дню строители спилили часть деревьев и роют котлован. А ещё нужно скосить траву и навести на территории порядок, пишет «Зейский вестник».



— Работы ведет Единая служба по благоустройству города. Надо сказать, что эта организация нам очень хорошо помогает. Далее предстоит забить сваи. Выкосить траву в сквере пока не представляется возможным – большинство ребят из «Боевого братства» работают вахтовым методом, а в связи с коронавирусом график вахты изменился и длится дольше обычного. Но порядок в сквере со временем мы наведем, – рассказал Алексей Тихонов, заместитель председателя зейского отделения «Боевого братства».



Не только уборка отклонилась от намеченного плана, есть изменения и в самом проекте сквера. Например, вместо изначально запланированной часовни в сквере возведут мемориальную стену высотой пять метров для скульптурного образа Божией Матери.



— Часовня – это капитальное строение. Для его возведения нужны дорогостоящие изыскания. Провести их не позволяют наши возможности. Поэтому решено возвести малое архитектурное строение – стелу, – объяснил Владимир Кириенков, председатель местного отделения «Боевого братства».