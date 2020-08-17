Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 0

В Зее начали обустраивать сквер Памяти

В Зее начали обустраивать сквер Памяти
Фото: https://www.instagram.com/zvportal/

В Зее начали обустраивать сквер Памяти. Парковую зону посвятят жителям Зеи, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Проектом занимаются энтузиасты из «Боевого братства».

К сегодняшнему дню строители спилили часть деревьев и роют котлован. А ещё нужно скосить траву и навести на территории порядок, пишет «Зейский вестник».

— Работы ведет Единая служба по благоустройству города. Надо сказать, что эта организация нам очень хорошо помогает. Далее предстоит забить сваи. Выкосить траву в сквере пока не представляется возможным – большинство ребят из «Боевого братства» работают вахтовым методом, а в связи с коронавирусом график вахты изменился и длится дольше обычного. Но порядок в сквере со временем мы наведем, – рассказал Алексей Тихонов, заместитель председателя зейского отделения «Боевого братства».

Не только уборка отклонилась от намеченного плана, есть изменения и в самом проекте сквера. Например, вместо изначально запланированной часовни в сквере возведут мемориальную стену высотой пять метров для скульптурного образа Божией Матери.

— Часовня – это капитальное строение. Для его возведения нужны дорогостоящие изыскания. Провести их не позволяют наши возможности. Поэтому решено возвести малое архитектурное строение – стелу, – объяснил Владимир Кириенков, председатель местного отделения «Боевого братства».

Просмотров всего: 92

#Зея #история #строительство

распечатать


Общество

На Дальний Восток доставили стол для космодрома Восточный
В России и мире

Предок крокодила питался динозаврами
Власть 5

Василий Орлов поручил отремонтировать больше поликлиник в 2021 году
Общество 1

В Свободном центральную площадь благоустроят на областные и собственные средства

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь