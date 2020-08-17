Российский врач-диетолог рассказала об идеальном ужине

Продукты, идеальные для ужина, назвала врач-диетолог Наталья Круглова. По ее мнению, ночью организм должен отдыхать, поэтому вечером стоит отказаться от жирной еды, колбасы, мясных полуфабрикатов, мучного и сладостей. Перед сном также не стоит есть крупы и продукты, которые содержат мало пищевых волокон.

Кроме того, для вечернего приема пищи не подходят соленья и маринованные овощи – они задерживают воду в организме.



– Что касается молочных продуктов – здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость, – цитирует Круглову РИА Новости.



Для правильного ужина диетолог советует выбрать растительную пищу, мясо птицы и морепродукты, а также нежирные сыры и творог.



– Вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов, – рассказала Наталья Круглова.