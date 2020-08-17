Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 0

Село Чембары в Свободненском районе отрезало от внешнего мира водой

Село Чембары в Свободненском районе отрезало от внешнего мира водой
Фото: https://www.instagram.com/zeiskieogni/

В Свободненском районе вода отрезала от внешнего мира село Чембары. Временную насыпь через реку смыло дождями, об этом пишут «Зейские огни».

О проблеме журналистам сообщили сами жители села. Они также рассказали, что мост через реку Ора должны были отремонтировать, но этого не произошло.

«Скорая помощь, выехавшая на вызов в село, застряла с той стороны», — сообщила жительница Чембаров.

Амурчанка объяснила, что она с семьёй успела проехать к дому, а всего через час насыпь смыли воды Оры. Теперь путь назад отрезан.

«Буквально час назад проехали. Нормально было, а теперь вода», — комментирует происходящее автор видео.

Просмотров всего: 164

#МЧС #наводнение #погода #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске нашли труп мужчины
Общество

В Приамурье пасмурно, возможны дожди
Происшествия

При пожаре в Магдагачи погибли два человека
В России и мире

В Индии число заболевших новым типом коронавируса превысило 2,5 миллиона человек
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь