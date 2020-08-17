Село Чембары в Свободненском районе отрезало от внешнего мира водой

В Свободненском районе вода отрезала от внешнего мира село Чембары. Временную насыпь через реку смыло дождями, об этом пишут «Зейские огни».

О проблеме журналистам сообщили сами жители села. Они также рассказали, что мост через реку Ора должны были отремонтировать, но этого не произошло.



«Скорая помощь, выехавшая на вызов в село, застряла с той стороны», — сообщила жительница Чембаров.



Амурчанка объяснила, что она с семьёй успела проехать к дому, а всего через час насыпь смыли воды Оры. Теперь путь назад отрезан.



«Буквально час назад проехали. Нормально было, а теперь вода», — комментирует происходящее автор видео.