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17августа
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сегодня, 09:44 0

В благовещенском парке Дружбы установят качели

В благовещенском парке Дружбы установят качели
Фото: https://www.instagram.com/okcblag/

В парке дружбы Благовещенска хотят установить новые качели. Об этом в социальных сетях рассказали специалисты ОКЦ. При этом они поинтересовались мнением жителей. Горожане на ура восприняли эту идею, многим макет конструкции очень понравился.

«Замечательная идея. Только нужно, чтобы они были и для детей, и для подростков», – пишет один из подписчиков аккаунта @okcblag.

«Конструкция напоминает место для барабанов, которые нужно крутить, чтобы грехи улетучивались. В Бурятии в дацане видела», – пишет другая амурчанка.

Кроме того, эти качели немного похожи на те, что в этом году установили возле кинокомплекса «Благовещенск», но проект ОКЦ отличается восточным стилем.

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#дети #культура

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