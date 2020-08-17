В благовещенском парке Дружбы установят качели

В парке дружбы Благовещенска хотят установить новые качели. Об этом в социальных сетях рассказали специалисты ОКЦ. При этом они поинтересовались мнением жителей. Горожане на ура восприняли эту идею, многим макет конструкции очень понравился.

«Замечательная идея. Только нужно, чтобы они были и для детей, и для подростков», – пишет один из подписчиков аккаунта @okcblag.



«Конструкция напоминает место для барабанов, которые нужно крутить, чтобы грехи улетучивались. В Бурятии в дацане видела», – пишет другая амурчанка.



Кроме того, эти качели немного похожи на те, что в этом году установили возле кинокомплекса «Благовещенск», но проект ОКЦ отличается восточным стилем.