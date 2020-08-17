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17августа
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сегодня, 09:21 7

Россиянам придётся носить маски ещё два года

Россиянам придётся носить маски ещё два года
Фото: pixabay.com

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что россиянам придётся носить защитные маски на протяжении двух лет.

Специалист отметил, что коронавирус с вероятностью 90 % станет сезонным заболеванием. При этом он будет эволюционировать долгие годы — на это могут уйти «десятилетия и столетия». Однако со временем он все равно ослабнет, пишет РИА Новости.

Если россияне будут соблюдать все рекомендации и носить защитные маски, то удастся избежать второй волны коронавируса и защититься от других сезонных инфекций, таких как грипп.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    да пошли вы вместе с производителями масок

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Неужели стольео много масок наляпали

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    сабянинский бизнес крышуют

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    А как же вакцина? Т.е. и вакцина и маски? Зачем тогда вакцина

  • Папа Римский

    Папа Римский
    33 минуты назад

    приглядитесь лучше - уже одноразовые маски - единицы носят. у большинства - многоразовые, которые в лучшем случае стираются раз в неделю. в худшем - с как грязь с неё отваливатся начнёт.

    в половине магазинов, если охрана вменяемая, люди уже и без намордников спокойно ходят. Уже мож пора добровольное ношение сделать - для особо пугливых и истерических. которые купили белые тапки и орут, как их все зоражать пытаются.

  • invv

    invv
    29 минут назад

    Просто бизнес. И вакцина, и маски. Хороший, прибыльный бизнес.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 минуты назад

    Я писал об этом блоге https://blogs.amur.info/678/11154/

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