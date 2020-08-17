Россиянам придётся носить маски ещё два года

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Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что россиянам придётся носить защитные маски на протяжении двух лет.

Специалист отметил, что коронавирус с вероятностью 90 % станет сезонным заболеванием. При этом он будет эволюционировать долгие годы — на это могут уйти «десятилетия и столетия». Однако со временем он все равно ослабнет, пишет РИА Новости.

Если россияне будут соблюдать все рекомендации и носить защитные маски, то удастся избежать второй волны коронавируса и защититься от других сезонных инфекций, таких как грипп.