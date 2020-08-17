Выбор читателей за 16 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 16 августа.

Сегодня во второй половине дня в Благовещенске обнаружили труп мужчины. Как пишут очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка Красноармейской и Шимановского.

В Амурской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Фиксируются завозные случаи инфекции среди людей, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ, — Краснодарский край, Сочи, а также заражение при совместном отдыхе, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

По мнению индийских военных, именно технические неполадки в работе российского Т-90 стали помехой для удачного выступления на танковом биатлоне. Об этом сообщает «Газета.ру».

Благовещенцы, продающие товар на «Авито», жалуются на странные сообщения от потенциальных покупателей. Новый вид мошенничества начинается с предложения купить товар, а заканчивается классическим разводом на деньги.