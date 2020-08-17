Гороскоп на 17 августа: у Тельцов день связан с приключениями, а у Дев на работе и дома вероятна нестабильность

Восход Солнца: 05:22

Заход Солнца: 19:45

Солнце во Льве.

Овен. Опасный день. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Возможно, по не зависящим от вас причинам вы упустите выгодное предложение. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу. Звёзды советуют быть готовым к любым катаклизмам и переменам в жизни. Вам будет нелегко преодолеть внутренний дискомфорт, особенно во время общения с негативными личностями.

Телец. День связан с приключениями, путешествиями. Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Вторая половина дня благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Не исключено, что вам удастся изменить ход событий в вашу пользу. День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели. Во второй половине дня возможны значительные события в личной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание детям, сходить в цирк или в театр, совершить прогулку на природе.

Близнецы. Очень важно сегодня не отталкивать людей, которые советуют вам, как улучшить и усовершенствовать дело, над которым вы работаете. Не отвлекайтесь на мелкие, незначительные дела, иначе не сможете закончить работу в срок.

Рак. Сегодня вам следует более внимательно присмотреться к партнёрам, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Неожиданный поворот событий может изменить ситуацию не в вашу пользу. Постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен. Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты.

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Лев. Львы будут усердно цепляться за достижения прошлых лет. Учтите, что это вам сейчас не поможет, тем более, в новых проектах. День благоприятный для очищения, освобождения от вредных привычек, привязанностей. Курящие Львы получат прекрасный шанс бросить эту пагубную привычку. Постарайтесь сегодня не прибегать к помощи лекарств, используя для борьбы с болезнями резервные силы организма и советы народных целителей.

Дева. Критический день. На работе и дома вероятна нестабильность. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Сегодня ожидаются жестокие стычки с сотрудниками или начальством. Как никогда ранее, следует проявлять критическое отношение к своим мыслям и поступкам, терпение и выдержку. Вероятны финансовые потери, эмоциональные срывы. Не исключено, что из-за стремления к похвале или поощрению вы станете мишенью для злых шуток.

Весы. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, умение находить верное решение. Импульсивное решение, резкое высказывание или неожиданная новость может помешать добиться успеха в сердечных делах. Вероятны проблемы с имуществом. Если вам захочется сменить обстановку, то сейчас отличное время придумать, как это сделать. Вы можете оказаться в незнакомой компании.

Скорпион. Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Необдуманное обещание может осложнить личную жизнь, визиты и поездки не принесут видимых результатов. Попробуйте повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве. Ведите себя осторожно, в этот день возрастает риск травматических ситуаций.

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Стрелец. Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Сегодня Стрельцы могут не оценить искренних порывов любимого человека, чем рискуют обидеть его. Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение может привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Стрельцам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.

Козерог. День будет наполнен приятными событиями. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности. Неблагоприятный день, который располагает к серьезным проблемам: падению авторитета, финансовым потерям, неудачным сделкам, поражениям, серьезным заболеваниям. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Водолей. Вас ожидает нелегкий день, когда возможны все негативные тенденции – конфликты, пустые траты и даже мошенничество. Но, если на пути встретится надежный друг, то ситуация изменится к лучшему. Энергетически мощный день. Неожиданно для себя вы можете увлечься чем-то необычным. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.

Рыбы. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Рыб. Вероятны ухудшение финансового положения или неудачная покупка. Существует опасность для здоровья. Звёзды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Для женщин-Рыб велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений. Заканчивается период метаний и сомнений. Ваши действия могут приобрести конкретность и целенаправленность. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев