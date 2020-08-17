Гороскоп на неделю 17 – 23 августа: Львам необходимо сохранить достигнутое, а Козерогам встреча с неведомым откроет мир тайн

Общий астрологический прогноз на неделю с 17 по 23 августа для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам рекомендуется запланировать на первую половину недели наиболее важные дела по дому и в семье. Особенно это относится к тем делам, которыми предстоит заниматься вместе с другими членами семьи. Вы сможете легко договориться о распределении обязанностей, да и сама работа не вызовет никакой напряженности в семье.

Телец. Согласно гороскопу на неделю, от Тельцов временно отвернется удача. Практически вся неделя наполнена негативной энергией, ослабляющей ваш знак и лишающей вас его поддержки. Постарайтесь не впадать в уныние и воспринимать любые перемены в планах с позитивом.

Близнецы. Достаточно важная неделя в финансовом плане. В понедельник появится возможность улучшить свое финансовое положение. Ваши творческие порывы и высокую работоспособность оценят и выпишут премию.

Рак. У Раков в начале и середине недели могут возникнуть неприятности, связанные с деньгами. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Сейчас будет труднее просчитывать варианты и принимать практичные решения, из-за чего некоторые ваши финансовые решения могут идти вам же в убыток.

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Лев. Огромная внутренняя сила, наличие который у себя Вы полагаете, существует на самом деле. Но проявить себя она может только в чрезвычайной ситуации. И Вы мудро решаете пока ее не тормошить. Главная задача текущего момента – сохранение достигнутого, ибо оно будет являться тем фундаментом, на котором будет строиться все Ваше дальнейшее бытие.

Дева. В начале недели под напором нахлынувших сил, не рассчитав этого напора, может повредить себе кое-что или вступить в борьбу с ветряными мельницами. Девы сейчас преследуют идею о том, что если что-то нельзя купить за деньги, то можно за очень большие деньги. И кому-то действительно повезет в эту неделю.

Весы. Долой серость! Наполните будни яркими красками и отличным настроением. Начните с гардероба: забудьте о темных платьях. Купите себе несколько разноцветных сарафанов, дополните их яркими аксессуарами и увидите, как мир начнет меняться вместе с вами.

Скорпион. Скорпионам в начале недели удастся приоткрыть тайну над вопросами, которые прежде были для вас недоступны. Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако это позволит вам лучше сосредоточиться на самых важных вопросах.

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Стрелец. У Стрельцов в первой половине недели прекрасное время для наведения порядка в доме и решения хозяйственно-бытовых вопросов. Вас вряд ли будут интересовать развлечения. Усиливается интерес к решению практических вопросов, и вы способны в этом преуспеть.

Козерог. Все тайное станет явным. Проникновение вглубь, встреча с неведомым откроет мир тайн. Козерог способен в эту неделю даже преодолеть ограничения физического тела и выйти в астрал, главное, вовремя войти обратно! Будьте осторожны в пути!

Водолей. На этой неделе вы, очевидно, решитесь на какой-то весьма смелый поступок; однако если не уверены, что последствия окажутся благодатными, стоит заранее себя обезопасить и подготовить «пути тактического отступления».

Рыбы. Главной движущей силой для Рыб на неделе останутся собственные желания и возможности. За то, чтобы они совпадали как можно чаще, они непременно выпьют в дружеском кругу, возможно, в среду. В понедельник такой шанс также вероятен. Заботы о детях и любимых Рыба проявит с начала периода.

Астролог: Вальдемар Небоходцев