Соцсети: В Благовещенске нашли труп мужчины
Обновлено: 20:21
Сегодня во второй половине дня в Благовещенске обнаружили труп мужчины. Как пишут очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка Красноармейской и Шимановского.
По неофициальной информации из соцсетей, смерть носит криминальный характер.
В пресс-службе СУ СК России по Амурской области уточнили, что труп неустановленного мужчины нашли за гаражами. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщил корреспондент Амур.инфо с места событий, погибшему от 30 до 40 лет.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следственный отдел по городу Благовещенску инициировал доследственную проверку. Подробности происшествия выясняются.
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