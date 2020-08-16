Соцсети: В Благовещенске нашли труп мужчины

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Обновлено: 20:21



Сегодня во второй половине дня в Благовещенске обнаружили труп мужчины. Как пишут очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка Красноармейской и Шимановского.

По неофициальной информации из соцсетей, смерть носит криминальный характер. В пресс-службе СУ СК России по Амурской области уточнили, что труп неустановленного мужчины нашли за гаражами. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Как сообщил корреспондент Амур.инфо с места событий, погибшему от 30 до 40 лет. View this post on Instagram A post shared by Криминал. Благовещенск 18+ (@kriminal.blg) on Aug 16, 2020 at 3:44am PDT На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следственный отдел по городу Благовещенску инициировал доследственную проверку. Подробности происшествия выясняются.

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