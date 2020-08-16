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16августа
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сегодня, 19:56 0

Соцсети: В Благовещенске нашли труп мужчины

Соцсети: В Благовещенске нашли труп мужчины
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Обновлено: 20:21

Сегодня во второй половине дня в Благовещенске обнаружили труп мужчины. Как пишут очевидцы, инцидент произошёл в районе перекрёстка Красноармейской и Шимановского.

По неофициальной информации из соцсетей, смерть носит криминальный характер.

В пресс-службе СУ СК России по Амурской области уточнили, что труп неустановленного мужчины нашли за гаражами. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщил корреспондент Амур.инфо с места событий, погибшему от 30 до 40 лет.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следственный отдел по городу Благовещенску инициировал доследственную проверку. Подробности происшествия выясняются.

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#криминал #происшествия

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