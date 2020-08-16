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16августа
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сегодня, 17:37 1

В Приамурье начали «завозить» коронавирус с курортов

В Приамурье начали «завозить» коронавирус с курортов
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Фиксируются завозные случаи инфекции среди людей, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ, — Краснодарский край, Сочи, а также заражение при совместном отдыхе, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки увеличился на 0,1 % и составил 0,6 %.

В Благовещенске выявили пятерых инфицированных, в Свободном – троих, по два в Шимановске и Благовещенском районе, по одному в Райчихинске, Белогорске, Константиновском, Свободненском, Селемджинском и Тамбовском районах.

С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 060 случаев COVID-2019.

2 063 человека выписались из стационаров с выздоровлением. 634 человека контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tony Stark

    Tony Stark
    8 минут назад

    Амурский Роспотребнадзор занимается только показухой. Никакого реального контроля за ситуацией нет. Все зависит только от людей, от их желания соблюдать дистанцию. А люди, по моему наблюдению, ведут себя наплевательски. Так что нечего на курорты пенять, если большинство ведут себя как эгоистичные бараны

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