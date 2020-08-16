В Приамурье начали «завозить» коронавирус с курортов

Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Фиксируются завозные случаи инфекции среди людей, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ, — Краснодарский край, Сочи, а также заражение при совместном отдыхе, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки увеличился на 0,1 % и составил 0,6 %.



В Благовещенске выявили пятерых инфицированных, в Свободном – троих, по два в Шимановске и Благовещенском районе, по одному в Райчихинске, Белогорске, Константиновском, Свободненском, Селемджинском и Тамбовском районах.



С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 060 случаев COVID-2019.



2 063 человека выписались из стационаров с выздоровлением. 634 человека контактировали с заболевшими.