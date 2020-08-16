В Приамурье начали «завозить» коронавирус с курортов
В Амурской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Фиксируются завозные случаи инфекции среди людей, прибывших с курортов, расположенных на территории РФ, — Краснодарский край, Сочи, а также заражение при совместном отдыхе, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
Темп прироста за последние сутки увеличился на 0,1 % и составил 0,6 %.
В Благовещенске выявили пятерых инфицированных, в Свободном – троих, по два в Шимановске и Благовещенском районе, по одному в Райчихинске, Белогорске, Константиновском, Свободненском, Селемджинском и Тамбовском районах.
С нарастающим итогом в регионе выявлено 3 060 случаев COVID-2019.
2 063 человека выписались из стационаров с выздоровлением. 634 человека контактировали с заболевшими.
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