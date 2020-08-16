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16августа
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сегодня, 16:33 0

Житель Белогорского района отработает двести часов за пьяное вождение

Житель Белогорского района отработает двести часов за пьяное вождение
Фото: pixabay.com

Житель Белогорского района осужден за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз мужчину в состоянии опьянения задержали декабре 2019 года. Второй случай был зафиксирован в июне 2020 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Белогорский городской суд после рассмотрения материалов уголовного дела назначил мужчине наказание в 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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#закон #транспорт

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