Житель Белогорского района отработает двести часов за пьяное вождение

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Житель Белогорского района осужден за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз мужчину в состоянии опьянения задержали декабре 2019 года. Второй случай был зафиксирован в июне 2020 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Белогорский городской суд после рассмотрения материалов уголовного дела назначил мужчине наказание в 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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Mr. Mustard