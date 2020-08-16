В России стартовало производство вакцины от COVID-19
В России стартовало производство первой в мире вакцины от COVID-19, сообщили в Минздраве. Она получила название «Спутник V». Разработчиком препарата стал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщает РИА Новости.
Первые партии вакцины собираются изготовить в течение этого месяца. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сначала препарат будет производиться исключительно для России.
– Мы пока ничего не продаем за границу. Звонков идет очень много, но, в первую очередь, мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка, – сообщил Мурашко.
Первые партии будут направлены во все регионы страны. В первую очередь вакцину получат те, кто работает с ковидными пациентами и люди из группы риска, пишет ТАСС.
В ближайшее время будут опубликованы все данные о доклинических и клинических исследованиях нового препарата.
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