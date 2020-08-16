В России стартовало производство вакцины от COVID-19

Фото: pixabay.com

Первые партии вакцины собираются изготовить в течение этого месяца. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сначала препарат будет производиться исключительно для России.

– Мы пока ничего не продаем за границу. Звонков идет очень много, но, в первую очередь, мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка, – сообщил Мурашко.

Первые партии будут направлены во все регионы страны. В первую очередь вакцину получат те, кто работает с ковидными пациентами и люди из группы риска, пишет ТАСС.

В ближайшее время будут опубликованы все данные о доклинических и клинических исследованиях нового препарата.