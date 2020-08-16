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16августа
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сегодня, 12:38 0

При пожаре в Магдагачах погибли два человека

При пожаре в Магдагачах погибли два человека
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Магдагачах ночью пожарные тушили квартиру. Сообщение о возгорании поступило 16 августа в 01:44. По улице Карла Маркса в двухэтажном жилом доме полыхала квартира на втором этаже. На место происшествия прибыли спасатели в составе пяти человек и двух единиц техники. Через восемь минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, из здания было эвакуировано 15 человек. После тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших.

Огнем были повреждены вещи и стены. Причину и обстоятельства пожара установят специалисты.

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#МЧС #пожары #происшествия

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