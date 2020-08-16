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16августа
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сегодня, 12:30 0

Владимир Путин за год заработал около 10 миллионов рублей

Владимир Путин за год заработал около 10 миллионов рублей
Фото: РИА Новости

Владимир Путин за 2019 год заработал 9,726 миллиона рублей, сообщается на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом, его доход увеличился на 1,1 миллиона рублей.

В собственности у президента есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. В пользовании находится квартира общей площадью более 150 квадратных метров и гаражное место на 18 квадратов.

Глава государства, помимо этого, владеет двумя автомобилями – «Волгой», «Нивой», а также прицепом «Скиф».

Аналогичная декларация была заявлена президентов и в 2018 году. Список имущества не претерпел никаких изменений, сообщает Лента.ру https://lenta.ru/news/2020/08/14/den_gi/

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#российская власть #финансы

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