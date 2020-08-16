В России предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру

На купюрах депутат предлагает изобразить здание администрации города, городской цирк или особняки Севастьянова — памятник архитектуры федерального значения.

Парламентарий предложил приурочить выпуск новой банкноты к 300-летию города, которое отметят в 2023 году. Он считает, что это был бы отличный подарок для жителей Урала.

Свою просьбу ввести в оборот новые банкноты он направил в Центробанк. Однако там заявили, что выпуск купюры такого номинала не планируется. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.