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16августа
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сегодня, 11:27 1

В России предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру

В России предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру

Екатеринбургский депутат предложил выпустить в России 300-рублевую купюру с изображением города. Такую идею он опубликовал на своей личной странице в одной из социальных сетей, сообщает Лента.ру.

На купюрах депутат предлагает изобразить здание администрации города, городской цирк или особняки Севастьянова — памятник архитектуры федерального значения.

Парламентарий предложил приурочить выпуск новой банкноты к 300-летию города, которое отметят в 2023 году. Он считает, что это был бы отличный подарок для жителей Урала.

Свою просьбу ввести в оборот новые банкноты он направил в Центробанк. Однако там заявили, что выпуск купюры такого номинала не планируется. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

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#финансы

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Комментарии
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  • Германн

    Германн
    2 минуты назад

    Что гадать?Ельцин-центр самое оно для денежной купюры.Чтоб не забывали,благодаря кому стали миллионерами!

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