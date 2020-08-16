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16августа
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сегодня, 10:52 1

В Благовещенске отпразднуют День государственного флага России

В Благовещенске отпразднуют День государственного флага России
Фото: unsplash.com

В областной столице 22 августа пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России. Желающие смогут посетить концерты, квесты, исторические часы и мастер-классы, сообщает управление культуры амурской столицы.

На набережной реки Амур рядом с ротондой можно будет сделать фото на память с флагом России с надписью «Благовещенск». В разных частях города будут звучать праздничные радиоконцерты.

Библиотеки областной столицы подключатся к праздничным мероприятиям: фотоквест «Флаг Родины моей» на открытой площадке библиотеки им. А.П. Чехова и игра «Я - кусочек России» пройдет в библиотеке им. Б. Машука.

Для тех, кто активно пользуется социальными сетями в instagram-аккаунте библиотеки села Белогорья организуют выставку-досье об истории флага страны.

Для самых маленьких благовещенцев на открытой площадке библиотеки «Центальная» пройдет познавательный час о государственной символике России.

Для любителей рукоделия мастера Дома ремёсел организуют мастер-класс по изготовлению праздничной открытки ко Дню российского флага в технике скрапбукинг. С мастер-классом можно будет ознакомиться в их instagram-аккаунте.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    6 минут назад

    Праздник из-за ничего

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