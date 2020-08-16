Амурская область получит более 60 миллионов рублей на выплаты врачам
Амурская область получит более 60 миллионов рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Средства выделены из резервного фонда Российской Федерации.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Контроль за его исполнением поручили Министерству здравоохранения России.
Всего по России на очередные выплаты медицинским работникам направлено более 9 миллиардов рублей.
Напомним, что медики получают финансовую поддержку за дополнительную нагрузку и особые условия труда из-за оказания помощи больным COVID-2019. Сумма назначаемой выплаты зависит от квалификации работника.
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