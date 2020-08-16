Амурская область получит более 60 миллионов рублей на выплаты врачам

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Амурская область получит более 60 миллионов рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Средства выделены из резервного фонда Российской Федерации.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Контроль за его исполнением поручили Министерству здравоохранения России. Всего по России на очередные выплаты медицинским работникам направлено более 9 миллиардов рублей. Напомним, что медики получают финансовую поддержку за дополнительную нагрузку и особые условия труда из-за оказания помощи больным COVID-2019. Сумма назначаемой выплаты зависит от квалификации работника.

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#коронавирус #закон #медицина

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Mr. Mustard