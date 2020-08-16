Опасное «Авито»: мошенники охотятся на благовещенцев Интернете

Благовещенцы, продающие товар на Авито, жалуются на странные сообщения от потенциальных покупателей. Новый вид мошеничества начинается с предложения купить товар, а заканчивается классическим разводом на деньги.

Схема мошенничества использует систему доставки «Авито», как прикрытие. Если продавец соглашается, у него просят номер карты и присылают ссылку якобы с подтверждением оплаты. ОДнако после щелчка по ней человек лишается всех средств на счету.

Благовещенска Галина написала в одной из групп в WhatsApp, что её товар хотят купить аж в центральной России, хотя он явно ориентирован на местных мамочек. Девушка продавала сшитое собственноручно изделие за 600 рублей и очень удивилась: неужели в другом городе нет таких цен, и человек ищет предложения на Дальнем Востоке? Но в переписке с ней начали настаивать на доставке, и тогда Галина поняла, что лучше сворачивать этот разговор.

Другая благовещенка, Елена, решила продать через авито фотоаппарат и тоже получила странное сообщение. Ей пользователи в группе вотсап ответили: «да кто будет покупать такой хрупкий товар на другом конце страны еще и с доставкой», а другая благовещенка откликнулась: «у меня вчера подруга так лоханулась на 10 тысяч».

Еще одна амурчанка, продававшая на авито шубу, раскусила мошенников и прямо написала им об этом.

Как сообщает пресс-служба МВД Амурской области, с начала года на территории Приамурья зарегистрировано 1 891 преступление, совёршенное с использованием Интернета. В упрвлении уголовного розыска УМВД создано специализированное отделение по раскрытию мошенничеств. А в cледственной части cледственного управления УМВД — отделение по расследованию особо важных дел о преступлениях против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Самые распространенные виды мошенничества на сегодняшний день — звонки якобы из «службы безопасности банка», сайты-двойники и предоплата на сайтах объявлений.