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16августа
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сегодня, 07:04 0

Всемирно известная писательница С.Майер сообщила о решении продолжить сагу "Сумерки"

Всемирно известная писательница С.Майер сообщила о решении продолжить сагу
Фото: weproject.media

Стефани Майер известна широкой публике своей исключительной сагой "Сумерки" состоящей из четырех частей, увидевших свет в период с 2005 по 2010 годы и принесших ей всемирную славу и признание. Теперь планируется выход еще двух книг. Об этом сообщают "Известия".

По мотивам этой серии романов были сняты культовые фильмы, рассказывающие о любви смертной девушки Беллы Свон и парня-вампира Эдварда Каллена. Вскоре после успеха первых четырех книг, должна была выйти еще одна, повторяющая по смыслу первую часть романа, но ведущаяся не от лица Беллы Свон, а от лица парня-вампира Эдварда.

Поклонники смогли увидеть эту часть только 4 августа 2020 года, написание продолжения было приостановлено из-за неуважения к авторским правам писательницы. Первые главы книги были незаконно украдены и выложены для всеобщего пользование в интернет. На дебюте книги "Солнце полуночи", она призналась, что планирует написание еще как минимум двух книг этой серии. Также Майер намеренна выпустить книги с другими мирами, отличными от мира вампиров и оборотней, с иной мифологией.

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#кино #культура #СМИ

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