Американская компания "Hyperion Motors" разработала водородный суперкар

Кузов авто выполнен из кевлара, углеволокна и титана, а общий вес составляет 1032 килограмма. Суперкар приводится в движение с помощью электродвигателей мощностью 1000 лошадиных сил. Баки для хранения водорода сделаны из углеволокна. "Hyperion Motors" заявляет, что на одной заправке автомобиль может проехать более 1600 километров. Разгон этого автомобиля от 0 до 100 км/ч происходит за 2 секунды, а максимальная заявленная скорость составляет 355 километров в час.

Пока о цене автомобиля не сообщалось, компания объявила лишь о намерении создать 300 экземпляров этого авто. Когда именно суперкары поступят в продажу также не сообщается. "XP-1" является первым суперкаром в своем роде, но не первым автомобилем на водородном двигателе. Не так давно китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. анонсировала свой прототип автомобиля на водородном двигателе, запас хода которого составляет 1000 км.