Индийская армия заявила о неполадках в работе российского танка Т-90

По мнению индийских военных, именно технические неполадки в работе российского Т-90 стали помехой для удачного выступления на танковом биатлоне. Об этом сообщает "Газета.ру".

В мероприятии принимали участие 19 стран, танкисты которых соревновались в специально смоделированных условиях боя. Самом мероприятие прошло в 2017 году, но претензии к работе техники появились только сейчас. Индийские военные сообщили о неисправности в работе системы ночного видения, которая отказывается функционировать в условиях высоких температур. В пустынном климате негативные отзывы получили все узлы электронной системы танка.



По мнению журналистов, индийский танк "Арджун" обладает лучшими показателями в сравнении с российским Т-90. Индийцы считают, что их танк идеально приспособлен к любому климату, а системы ночного боя имеют более модернизированные способности и никак не реагируют на погодные условия. По какой причине индийские танкисты отказались выступать на биатлоне со своим танком, и почему вместо "Арджун" выбрали российский Т-90, остается неизвестным.