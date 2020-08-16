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16августа
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сегодня, 03:24 0

Месси намерен уйти из "Барселоны"

Месси намерен уйти из
Фото: billionnews.ru

Лионель Месси, капитан испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" тяжело перенес разгром своей команды после матча Барселона-Бавария с результатом 2:8. Об этом сообщает "Вести".

Легендарный футболист планирует покинуть клуб через год, когда истечет срок контракта. Аргентинский футболист планирует стать свободным агентом. Ходят слухи, что Месси может продолжить свою карьеру в миланском "Интере".

Напомним, что выдающийся футболист имеет уйму наград. Лионель является обладателем "Кубка Испании", победителем "Лиги чемпионов", обладателем "Золотого мяча", чемпионом "Олимпийских игр" и многих других достижений. Месси признан одним из лучших футболистов всех времен. Сейчас его персона — желанная вишенка на торте любого футбольного клуба в мире. Как именно пойдет карьера футболиста после ухода из клуба остается загадкой. У "Барсы" все еще есть шанс переубедить капитана команды, но для этого потребуется провести серьезные изменения в руководящем составе клуба. У поклонников футболиста в запасе целый год, за который можно будет выстроить предположения, куда именно намерен перейти Лео.

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#СМИ #спорт #футбол

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