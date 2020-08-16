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Выбор читателей за 15 августа

Выбор читателей за 15 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 15 августа.

Массовые мероприятия в российских школах запретят до следующего года

В российских школах массовые мероприятия отложат до 1 января 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом День знаний пройдёт в обычном формате.

В микрорайоне на Игнатьевском шоссе снова проваливается асфальт

Огороженный участок расположен прямо на проезжей части Игнатьевского шоссе недалеко от ГСТК. Информация о провале появилась в социальных сетях. Люди в комментариях пишут, что это происходит уже третий раз за лето.

Благовещенских младшеклассников начнут кормить на 63 рубля

Завтраки для школьников Благовещенска станут разнообразнее. Теперь ученики младших классов смогут позавтракать в школе на 63 рубля. Об изменениях во время прямого эфира рассказала начальник городского управления образования Элина Поцелуева.

Ещё 17 новых случаев COVID-19 подтверждено в Приамурье

15 августа в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Восемь из них — в Благовещенске, пять — в Свободном, по одному в Белогорске, Чигирях, Завитинске и Тамбовке. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %.

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#Обзор #интернет #СМИ

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