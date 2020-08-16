Предок крокодила питался динозаврами

Доктор университета Айовы провел ряд исследований, изучив окаменевшие останки дейнозуха — древнего предка крокодила. Проведенные наблюдения позволили установить, что взрослые особи дейнозуха были как минимум вдвое больше современных крокодилов. Сравнив отпечаток челюсти древней рептилии со следами укусов на останках хищных динозавров, ученые сделали вывод, что в стандартный рацион питания предка крокодила входили особи хищных динозавров. Вероятно, дейнозух, как и его современный потомок, устраивал засаду на водопое, что позволяло ему справиться с крупной добычей.



По мнению ученых, отличительной особенностью дейнозуха является очень выпуклый нос, назначение которого остается загадкой для исследователей. Кроме того, точное строение древней рептилии неизвестно, ведь человеку до сих пор не удалось найти полного скелета этого, без сомнения, крайне опасного существа.