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16августа
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сегодня, 01:08 0

Предок крокодила питался динозаврами

Предок крокодила питался динозаврами
Фото: geologicalmanblog.wordpress.com

Древний предок крокодила обладал клыками длинной около 22 сантиметров. Анализ останков черепа показал, что усилие, с которым происходил укус, позволял убивать даже самых крупных хищных динозавров. Об этом сообщает "Популярная Механика".

Доктор университета Айовы провел ряд исследований, изучив окаменевшие останки дейнозуха — древнего предка крокодила. Проведенные наблюдения позволили установить, что взрослые особи дейнозуха были как минимум вдвое больше современных крокодилов. Сравнив отпечаток челюсти древней рептилии со следами укусов на останках хищных динозавров, ученые сделали вывод, что в стандартный рацион питания предка крокодила входили особи хищных динозавров. Вероятно, дейнозух, как и его современный потомок, устраивал засаду на водопое, что позволяло ему справиться с крупной добычей.

По мнению ученых, отличительной особенностью дейнозуха является очень выпуклый нос, назначение которого остается загадкой для исследователей. Кроме того, точное строение древней рептилии неизвестно, ведь человеку до сих пор не удалось найти полного скелета этого, без сомнения, крайне опасного существа.

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#история #наука #США

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