Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 0

«Я люблю Усть-Нюкжу»: ко дню рождения села местный житель смастерил металлическую композицию

«Я люблю Усть-Нюкжу»: ко дню рождения села местный житель смастерил металлическую композицию
Фото: https://www.instagram.com/gazeta_bam/

Металическую конструкцию «Я люблю Усть-Нюкжу» изготовил ко дню рождения села местный житель Сергей Митин. Композицию символично установят на улице Победы.

Как пишет газета «БАМ» арт-объект вышел два метра высотой. Его установили рядом с быком, которого изготовил сын Сергея Митина – Юрий.

Интересно, талантливого северянина заметили и пригласили работать на туристическую базу «Снежинка» под Благовещенском.

Просмотров всего: 42

#культура #СМИ #Тында

распечатать


В России и мире

Всемирно известная писательница С.Майер сообщила о решении продолжить сагу "Сумерки"
В России и мире

Месси намерен уйти из "Барселоны"
Общество

Выбор читателей за 15 августа
В России и мире

Российская пятирублевая монета возмутила японцев
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь