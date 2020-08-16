«Я люблю Усть-Нюкжу»: ко дню рождения села местный житель смастерил металлическую композицию

Металическую конструкцию «Я люблю Усть-Нюкжу» изготовил ко дню рождения села местный житель Сергей Митин. Композицию символично установят на улице Победы.

Как пишет газета «БАМ» арт-объект вышел два метра высотой. Его установили рядом с быком, которого изготовил сын Сергея Митина – Юрий.



Интересно, талантливого северянина заметили и пригласили работать на туристическую базу «Снежинка» под Благовещенском.