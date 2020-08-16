Василий Орлов поручил отремонтировать больше поликлиник в 2021 году

Глава регионального Министерства строительства представил губернатору типовой проект ремонтов поликлиник. Его разработали совместно с Управлением госзаказа. По проекту отремонтируют три поликлиники. Глава региона поручил минздраву увеличить количество медучреждений для ремонта.

«Первичное звено в медицине – основа для сохранения здоровья амурчан. Именно в поликлиники и ФАПы приходят люди с жалобами на самых ранних стадиях заболеваний. И от того, в каких условиях работают специалисты, во многом зависит и качество постановки диагнозов. Да и люди гораздо охотнее будут обращаться за помощью в организации, где есть современный качественный ремонт и хорошее оборудование. Определите, в каких поликлиниках области еще необходимо провести ремонт с учетом маршрутизации пациентов, чтобы на время работ амурчане продолжали получать медицинскую помощь в полном объеме», - отметил Василий Орлов.



Пока отремонтировать хотят поликлинику в Благовещенске (вторая взрослая), Тамбовке и Зее.