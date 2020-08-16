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16августа
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сегодня, 09:00 1

Василий Орлов поручил отремонтировать больше поликлиник в 2021 году

Василий Орлов поручил отремонтировать больше поликлиник в 2021 году
Фото: https://www.amurobl.ru/

Глава регионального Министерства строительства представил губернатору типовой проект ремонтов поликлиник. Его разработали совместно с Управлением госзаказа. По проекту отремонтируют три поликлиники. Глава региона поручил минздраву увеличить количество медучреждений для ремонта.

«Первичное звено в медицине – основа для сохранения здоровья амурчан. Именно в поликлиники и ФАПы приходят люди с жалобами на самых ранних стадиях заболеваний. И от того, в каких условиях работают специалисты, во многом зависит и качество постановки диагнозов. Да и люди гораздо охотнее будут обращаться за помощью в организации, где есть современный качественный ремонт и хорошее оборудование. Определите, в каких поликлиниках области еще необходимо провести ремонт с учетом маршрутизации пациентов, чтобы на время работ амурчане продолжали получать медицинскую помощь в полном объеме», - отметил Василий Орлов.

Пока отремонтировать хотят поликлинику в Благовещенске (вторая взрослая), Тамбовке и Зее.

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#губернатор #медицина #строительство

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Комментарии
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  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    21 минута назад

    С этими вашими ремонтами по пол года что поликлиник, что дорог лучше поосторожней. Мало того что в обычном режиме там не протолкнешься, так еще когда в работающую поликлинику переведут участок ремонтируемой как в микрорайоне так вообще туши свет. Стоишь по 2 часа, куча народу, кто кашляет кто чихает, плевать. Только в магазинах можете с короновирусом бороться. Наладить электронную запись в 22 веке не в состоянии, с вирусом они так борются, в поликлинику пошел, в толпе заразился - это лучший показатель всей никчемности мер по борьбе с вирусами.

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