Астрологический прогноз на 16 августа: Девы будут убедительны, а Водолеи полны оптимизма

Восход Солнца: 05:20

Заход Солнца: 19:47

Солнце во Льве.

Овен. Напряженный день. Сегодня не назначайте никаких деловых встреч или любовных свиданий, потому что будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению и согласию по принципиальным вопросам. Неблагоприятный день для Овнов, занимающихся в сфере обслуживания. Будет сложно избежать ошибок, улучшить финансовое положение или удачно завершить начатое дело. Овнам-бизнесменам придется пересмотреть планы или изменить приоритетные направления. Звезды советуют критичнее соизмерять возможное и желаемое. Нежелание следовать здравому смыслу или легкомысленное отношение к собственному здоровью могут стать причиной серьезного ухудшения самочувствия. Не исключено, что придется даже обратиться к специалисту.

Телец. Очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Полезно почерпнуть что-нибудь новенькое у коллег. Если вам слишком сложно справиться с внезапно навалившимися проблемами самостоятельно, то обращайтесь за помощью к партнеру, не раздумывая. Он сумеет посмотреть на ситуацию свежим взглядом и поможет быстро найти правильный выход из положения.

Близнецы. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения. Благоприятный день для совместного планирования, домашних хлопот, нанесения визитов, приема гостей. Не исключено, что женщины-Близнецы сумеют блеснуть своими талантами в обществе. Мужчинам-Близнецам предстоит поездка и небольшие финансовые потери, связанные скорее всего с приобретением подарков.

Рак. Крайне неблагоприятный день. Разногласия, отстаивание своего мнения или клевета недоброжелателя будут мешать духовному прогрессу, нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

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Лев. День перемен, преобразований энергий и трансформаций. Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Избегайте любых коллективных действий и мероприятий. По не зависящим от вас причинам может ухудшиться материальное положение семьи. Принимайте решения самостоятельно, не полагаясь на советы доброжелателей. Сон может быть вещим. День пройдет под знаком черной магии, духовной нерешительности, сомнений. Он опасен негативным влиянием со стороны. Лучше провести его дома, в кругу семьи.

Дева. Вы будете максимально убедительны, когда речь зайдет о вашем проекте. Это хорошее время, чтобы привлечь на свою сторону спонсоров и союзников. Благоприятный день для Дев, занимающихся бизнесом. Вероятны позитивные изменения в материальной сфере: выгодная покупка или перспективная сделка. Возникнут проблемы с бумагами или документами, которые вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию — вы можете ошибиться.

Весы. Благоприятный во всех отношениях день, однако все-таки постарайтесь избежать стремления главенствовать в каждом, даже самом мелком вопросе. Следует проявлять больше демократичности, такта и терпимости. День удачен для воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.

Скорпион. Пора предъявить начальству счет за ваши переработки, а деньги пока поберегите, время для импульсивных покупок настанет позже. Обратите внимание на коллег, которые уж очень активно интересуются вашей личной жизнью. Ничего хорошего от этого ждать не стоит.

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Стрелец. Благоприятный день. Многие Стрельцы будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты.Сегодня будут сильны негативные тенденции предыдущего дня. Велика вероятность опасных ситуаций, катастроф, аварий. Не верьте людям, которые от вас зависят. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Однако не торопитесь ссориться с окружающими вас людьми. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий. Этот день обещает принести новые впечатления, которые заметно украсят жизнь. Вполне вероятно, что это связано с любимым человеком.

Козерог. Первая половина дня неблагоприятна — осуществлению ваших желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Сегодня не исключены разногласия и ссоры с близким человеком — скажется усталость и перенапряжение. Ваши отношения могут зайти в тупик. Со второй половины дня неблагоприятные тенденции пойдут на спад. Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели.

Водолей. День добавляет Водолеям оптимизма, дает силы на закрытие одной страницы и открытие другой. Не стоит отступать, если он начнется с запрета, разочарования или другой проблемы: стоит вам захотеть, и вы шутя преодолеете препятствие. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будет зависеть финансовая сторона дела, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

Рыбы. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет у вас лишнее раздражение. Очень вероятна незапланированная поездка. Звезды не советуют заниматься решением сердечных вопросов. Целиком положитесь на свою интуицию. Не исключено, что вы почувствуете некий дискомфорт, его причина будет крыться в психологическом стрессе, который вы испытали или до сих пор испытываете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев