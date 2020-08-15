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15 августа 2020, 23:17 0

Российская пятирублевая монета возмутила японцев

Российская пятирублевая монета возмутила японцев
Фото: voskhodinfo.su

Вышедшая в японском издании новость о появлении в России новой монеты с изображением памятной стелы советским войнам - освободителям Курил вызвала негодование читателей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Большинство читателей издания посчитали, что появление такой монеты недопустимо. Ведь на одной чаше весов победа советских солдат, а на другой гибель и проигрыш японских военных. Читатели посчитали, что выпуск подобной монеты означает отсутствие планов на возврат островов у российской стороны. Часть японцев предложила выпустить ответную монету с призывом вернуть северные территории.

Мнение самих японцев касаемо Южнокурильских островов разделилось. Половина из них считает, что острова никогда не станут японскими, другие говорят о том что за их возврат надо "стоять до последнего". На сегодняшний день существует некоторый территориальный спор между Токио и Москвой, в котором Япония считает Южные Курилы своими северными землями и не признает российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает какого-либо территориального спора по поводу своих земель.

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#политика #российская власть #СМИ

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