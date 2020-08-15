Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

Лукашенко информировал о положении дел в стране после президентских выборов, на что лидер России выразил уверенность в скором разрешении конфликта. Причиной звонка стало беспокойство избранного белорусского президента, по мнению которого существует некая "угроза Союзному государству". Ранее Лукашенко заявлял о намерении связаться с Владимиром Путиным для решения этого вопроса. Белорусский лидер тонко намекнул, что волнения в Республике могут перекинуться и на соседние страны, если их не взять под контроль уже сейчас.

Напомним, что с момента получения результатов выборов президента в Республике Беларусь, по стране прокатились массовые протесты граждан, не признающих официальные итоги выборов. Митингующие столкнулись с противодействием силовиков, и на данный момент противодействие продолжается.