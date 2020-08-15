В Индии число заболевших новым типом коронавируса превысило 2.5 миллиона человек

За все время прогрессирования инфекции выздоровело порядка 668 тысяч человек. Коэффициент выздоровления составляет 71%, но число новых случаев заражения не падает, и в среднем за сутки регистрируется порядка 60 тысяч новых случаев. Пять индийских штатов на сегодняшний день являются эпицентрами заболеваемости в стране.



Премьер-министр Индии уже сообщил об испытании трех вариантов вакцины от коронавируса. Несмотря на то, что результативность препаратов пока не известна, властями уже разрабатываются планы по распространению вакцины среди населения. По мнению индийских властей, немаловажным фактором успешного искоренения болезни становится скорость распространения лекарства среди населения. Посол Индии в России обсудил с главой Российского фонда прямых инвестиций возможности сотрудничества в борьбе с вирусом.