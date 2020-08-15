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15августа
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сегодня, 18:35 0

Для Росгвардейцев и сотрудников МВД придумали новый пистолет

Для Росгвардейцев и сотрудников МВД придумали новый пистолет
Фото: rostec.ru

Самозарядный пистолет «Полоз» представил недавно ЦНИИ точного машиностроения. Оружием хотят укомплектовать Росгвардейцев и полицейских.

Гендиреткор точмаша Альберт Баков, рассказал, что новый пистолет «меньше и легче стандартного армейского образца». А ещё конструкция «Полоза» позволяет менять рукоятки без замены основных частей, пишет ntv.ru.


Известные ТТХ пистолета такие:

калибр патрона – 9х19;

прицельная дальность – 50 метров;

диапазон рабочих температур – от плюс 50 до минус 50 градусов;

ёмкость магазина – 15 или 18 патронов.

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