Для Росгвардейцев и сотрудников МВД придумали новый пистолет

Самозарядный пистолет «Полоз» представил недавно ЦНИИ точного машиностроения. Оружием хотят укомплектовать Росгвардейцев и полицейских.

Гендиреткор точмаша Альберт Баков, рассказал, что новый пистолет «меньше и легче стандартного армейского образца». А ещё конструкция «Полоза» позволяет менять рукоятки без замены основных частей, пишет ntv.ru.







Известные ТТХ пистолета такие:



калибр патрона – 9х19;



прицельная дальность – 50 метров;



диапазон рабочих температур – от плюс 50 до минус 50 градусов;



ёмкость магазина – 15 или 18 патронов.