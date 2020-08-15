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15августа
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сегодня, 18:21 0

В жилых домах запретили открывать магазины с бытовой химией и стройматериалами

В жилых домах запретили открывать магазины с бытовой химией и стройматериалами
Фото: РИА

МЧС вносит изменения в правила пожарной безопасности – теперь в жилых домах запрещается размещать магазины бытовой химии, строительных материалов, мебели и автозапчастей.

В документе указано, что в многоквартирных домах и общественных зданиях больше нельзя размещать «предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой», рассказывают РИА Новости.

Запрет распространяется и на продажу пороха и патронов, а также других материалов и веществ, которые могут взорваться или загореться – сюда относится мебель, автозапчасти и автомасла.

Также в приказе МЧС говорится, что мусоропроводы в жилых домах теперь должны быть отделены противопожарными перегородками. Изменения коснулись и правил проектирования котельных залов – они должны иметь датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы или на пары горючих жидкостей.

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#МЧС

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