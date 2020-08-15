Больше 50 тысяч амурских детей получат сертификаты на допобразование

Сертификаты на получение дополнительного образования активизируют в Приамурье с 1 сентября. Новую целевую модель обучения детей внедряют в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В сущности, это персонифицированное финансирование, когда на каждого ребёнка родители могут получить один сертификат, который оплачен государством.

Сертификат персонифицированного финансирования – это именной электронный документ. Он позволяет ребенку за счет государства обучаться дополнительно, вне школы. Все данные о сертификате (срок действия, остаток средств на счёте, списание) разместят на специальном сайте во вкладке «Личный кабинет». Средства сертификата, можно потратить только на дополнительное образование детей и только через портал дополнительного образования. При этом в выборе занятий детей не ограничивают, сообщила пресс-служба областного правительства.



Чтобы получить сертификат родителям нужно зарегистрироваться на областном портале «Навигатор дополнительного образования» dopportal.amurobl.ru. Там каждому документу присвоят индивидуальный номер, по нему в дальнейшем будут отслеживать, как используются или не используются средства. Родителям необходимо реализовать средства до конца этого года.



— Воспользоваться сертификатом можно в школах искусств, спортивных секциях, центрах творчества и т.д. Благодаря им родители сами формируют потребность в создании определённых секций, например, по робототехнике. На сегодняшний день наиболее востребованные направления по информационным технологиям, меньше всего пользуются спросом естественнонаучные занятия», — отметил в ходе недавней конференции, посвященной этой теме, Анатолий Барсуков, заместитель руководителя федеральной экспертной группы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей.



На выбор амурчанам предложено несколько сотен образовательных программ. Уже сейчас родители могут зарегистрировать детей на областном портале «Навигатор дополнительного образования» (https://dopportal.amurobl.ru.).



— Навигатор — это интернет-портал, где родители или сами ребята ищут кружки и секции, а учреждения дополнительного образования привлекают детей на свои занятия. Родители (законные представители ребенка) как зарегистрированные пользователи смогут ознакомиться с реестром общеразвивающих программ в разрезе каждого учреждения дополнительного образования детей, просмотреть информацию о программе и её организаторе, записать ребенка на обучение, — уточнила Светлана Голубева, руководитель регионального модельного центра «Амурский институт развития образования».



Сегодня в «Навигаторе» 981 программа от более 400 учреждений региона, как государственных, так и частных. Предварительно программы проверяют специалисты.



— Больше всего детям предлагают свои услуги спортивные секции, художественной и технической направленности. Сертификаты получат не менее 25% юных амурчан. Всего охват детей более 130 тысяч. Использовать сертификаты можно в разных муниципалитетах области, если у них есть занятия дистанционные, — подчеркнула Светлана Голубева.