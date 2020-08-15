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15августа
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сегодня, 18:00 0

АОДНТ записал онлайн-концерт ко дню гибели Виктора Цоя

АОДНТ записал онлайн-концерт ко дню гибели Виктора Цоя

Любой житель Амурской области может сегодня посмотреть концерт с песнями группы «Кино» и Виктора Цоя в исполнении местных вокалистов. Поклонники творчества музыканта из разных городов Приамурья исполнили на камеру любимые песни Цоя. Организаторы акции, специалисты Амурского областного дома народного творчества, объединили видеозаписи в один концерт. Его можно посмотреть в интернете.

Редакция Амур.инфо не осталась в стороне от этого события. Мы решили разместить видеозапись концерта на нашем сайте.

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#концерты #культура

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