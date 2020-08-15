Завтра в Приамурье дождливо и ветрено

По сообщениям синоптиков в воскресенье, 16 августа, область останется во власти циклона. На западе региона ожидается переменная облачность, ночью возможны небольшие дожди. На востоке ожидаются небольшие прояснения с кратковременными дождями. На северо-востоке Приамурья ночью возможны ливни.

Амурские синоптики предупреждают, что утром по северу области лягут туман и дымка. Ветер подует северо-западный 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура ночью 10+15°С, при прояснении по северу до +5°С, днем +18+23 °С, по востоку местами до +13°С. Областной центр остается без существенных осадков, ожидается переменная облачность. Температура в Благовещенске днем +21+23 °С, ночью +13+15 °С. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Просмотров всего: 217

#погода

распечатать

Sirotov