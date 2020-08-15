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сегодня, 17:10 0

Ещё 17 новых случаев COVID-19 подтверждено в Приамурье

Ещё 17 новых случаев COVID-19 подтверждено в Приамурье
Фото: https://pixabay.com/

15 августа в Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Восемь из них — в Благовещенске, пять в Свободном, по одному в Белогорске, Чигирях, Завитинске и Тамбовке. Темп прироста за последние сутки составил 0,6%.

Таким образом, на сегодняшний день с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3042 случая новой коронавирусной инфекции. 2038 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет, сообщает портал правительства Амурской области.

У 50,1 % заболевание протекает с признаками пневмонии, у 41,6 % с признаками ОРВИ. 8,3 % переносят COVID-19 бессимптомно. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.

798 человек, бывших в контакте с заболевшими находятся под медицинским наблюдением, из них на изоляции по месту жительства пребывает 787 человек, в изоляторах 11. Проведено уже 202 258 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.


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#коронавирус

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