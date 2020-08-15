Специалисты «ГСТК» продолжают откачивать воду с благовещенских дорог

Дожди в этом году сильно бьют по дорогам областного центра. Затопленные ливнями участки приходиться освобождать от воды ваккумными машинами. Силы «ГСТК» полностью мобилизованы и работают круглосуточно.

«Дороги затоплены, как в центральной части, так на окраинах Благовещенска. Специалисты подразделения по содержанию и ремонту дорог постоянно мониторят городские улицы», - написали дорожники в своём аккаунте инстаграма.

Воду сегодня откачивают на следующих участках: Молодёжная 21, Шимановского — Раздольная, Калинина 142/2, Дьяченко 7, Дьяченко 9, Ленина — Нагорная, Мухина — Промышленная, Широкая 51.



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