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15августа
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сегодня, 17:05 0

В амурской областной больнице появилось 40 коек с кислородной подводкой

В амурской областной больнице появилось 40 коек с кислородной подводкой
Фото: https://www.instagram.com/gauz_ao_aokb/

АОКБ сообщает о том, что в пульмонологическом отделении появилось 40 коек с кислородной подводкой. Все оборудование установили за счет собственных средств медицинского учреждения. Сегодня койки полностью готовы к использованию.

Модернизация позволит более эффективно проводить лечение пациентов с дыхательной недостаточностью. В первую очередь это люди с болезнями лёгких, бронхиальной астмой, пневмонией, а так же пациенты, у которых диагностировали covid c пневмонией.

Проведение терапии на новых оборудованных больничных местах позволят исключить использование портативных, компрессорных небулайзеров.

«Доступность оксигенотерапии позволяет оказывать «на месте» экстренную помощь при неотложных состояниях, угрожающих жизни и здоровью пациента», - опубликовано в instagram-аккаунте больницы.








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#коронавирус #здоровье #медицина

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