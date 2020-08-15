От гриппа в Приамурье смогут привить больше четырехсот тысяч жителей

Медики Приамурья готовятся к проведению прививочной кампании против гриппа. В этом сезоне предстоит охватить вакцинацией свыше 400 тысяч амурчан, включая 124 тысячи детей. Область получит более 426 тысяч доз вакцины против гриппа, среди которых 140 тысяч детских прививок, сообщило правительство Амурской области.

— В нынешнем году возрастает опасность заболевания гриппом и отягощения течения заболевания в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Современные вакцины хорошо переносятся, безопасны для здоровья и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ. Нужно помнить, что эффективность вакцины против гриппа несравнимо выше всех медицинских препаратов! Поэтому мы призываем жителей региона заблаговременно позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и обязательно привиться против гриппа, — говорит Наталья Коротаева, заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.



Специалисты напоминают, что важно прививаться ежегодно, поскольку защитный иммунитет, который формируется через 1-2 недели после прививки, сохраняется до 1 года.



Поставить прививку от гриппа можно будет в поликлиниках по месту прикрепления. Во время вакцинации будут соблюдены все меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Никаких скоплений пациентов в холлах и коридорах медицинских организаций быть не должно, подчеркивают эпидемиологи.



— Граждан заблаговременно проинформируют о времени проведения прививок. Приходить нужно будет по предварительной записи с использованием индивидуальных приглашений на иммунизацию, — уточняет Наталья Коротаева.



Первая поставка вакцины в Амурскую область ожидается в конце августа.























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